Проспект Авиаконструкторов закроют для трамваев на два дня. Для двух маршрутов есть альтернативный путь, третий закроют

Аварийные работы на водопроводе в Приморском районе Петербурга усложнят жизнь пассажирам трамваев. Движение рельсового общественного транспорта будет приостановлено на проспекте Авиаконструкторов.

Копать будут с 8 по 10 июня у дома № 24, уточняют в Смольном. Из-за этого придётся пустить два маршрута в обход проспекта. Так, трамвай № 47 от «Старой Деревни» пройдёт по Гаккелевской, затем по Оптиков и Стародеревенской, после чего проследует до Ильюшина и там встанет на привычный маршрут до «Удельного парка».

Трамвай № 55 от «Придорожной аллеи» двинется по действующей трассе до Стародеревенской улицы, после чего проследует по проспекту Оптиков и Гаккелевской до «Старой Деревни».

Маршрут № 18 временно не будет функционировать.





