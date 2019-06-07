Совкомфлот поможет Смольному создать регионального паромного оператора

Совкомфлот поможет Смольному создать регионального паромного оператора. Соответствующее соглашение было подписано 7 июня в ходе ПМЭФ-2019 с АО "Пассажирский порт Морской фасад".

Как пояснил директор Совкомфлота Сергей Франк, на данном этапе речь идёт о создании рабочей группы, которая в течение 3 – 6 месяцев определит, по какой модели должен работать оператор и где брать судно – строить или покупать, а также оценит стоимость проекта. Но Сергей Франк не исключил, что впоследствии Совкомфлот может войти в состав совместного предприятия. Также в рабочую группу собираются пригласить крупные инвестбанки.

Идею запуска региональной судоходной компании Смольный озвучивал еще в мае 2017 года – под эгидой возрождения отечественного судоходства на Балтике. Сейчас оно полностью находится в руках иностранных игроков, но если Петербург будет пунктом отправления и прибытия для круизных судов, он сможет привлекать в разы больше туристов, а значит, больше зарабатывать. Но пока Смольный не смог найти партнёров для проекта и подходящее судно.





