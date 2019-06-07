Задержанных участников одиночных пикетов в защиту журналиста Голунова отпустили без составления протоколов

Полицейские отпустили участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова без административных протоколов.

Об этом сообщает в твиттере 7 июня главред самиздата «Батенька, да вы трансформер» Григорий Туманов.

Отпустили без оформления протокола — Это Туманов (@scumsquad) 7 июня 2019 г.







Всего во время пикетов у здания ГУ МВД на Петровке в Москве задержали 12 человек, большая часть из которых журналисты. Акция продолжается. Пока полицейские прекратили задержания, но просят граждан разойтись. Желающие встать с плакатом стоят в очереди.

В пятом часу вечера полиция в Москве посадила в автозак авторов «Медузы», «Новой газеты», самиздата «Батенька, да вы трансформер». Одним из первых был задержан Илья Азар.

Иван Голунов был задержан днём 6 июня по подозрению в наркоторговле. По его словам, запрещённое вещество в рюкзак и квартиру попало без его ведома, в редакции говорят об угрозах. После задержания Голунову не позволили вызвать адвоката. В полиции его якобы избили, после чего не разрешили вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои. Кроме того, силовики отказались взять у журналиста смывы рук и срезы ногтей — их экспертиза могла бы подтвердить, что Голунов не прикасался к наркотикам.