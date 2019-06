ФБР задержало мужчину, планировавшего взрыв в центре Нью-Йорка

Федеральное бюро расследований (ФБР) совместно с полицией Нью-Йорка задержало мужчину, который планировал взорвать гранаты на нью-йоркской площади Таймс-сквер. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Man in federal custody after he asked about buying grenades and discussed possibly detonating them in Times Square, according to law enforcement sources.https://t.co/QWSFfElxyN

— ABC News (@ABC) 7 июня 2019 г.