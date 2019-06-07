«Ленэнерго» подключит город-спутник Южный и ИТМО Хайпарк

Правительство Санкт-Петербурга, ПАО «Ленэнерго», АО «Хайпарк СПб ИТМО» и ООО «Город-спутник Южный» подписали соглашение о намерениях по созданию внешней схемы электроснабжения объектов, строящихся в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

В подписанном в рамках ПМЭФ-2019 документе закреплены обязательства сторон по своевременному заключению договоров технологического присоединения строящихся объектов к распределительной сети «Ленэнерго» и обеспечению готовности электросетевой инфраструктуры. Для этого потребуется корректировка инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» с включением в нее затрат на проектирование и строительство новых объектов, в том числе подстанции 110 кВ «Город Южный» с двумя кабельными линиями электропередачи 110 кВ.

Напомним, город примет участие в финансировании оператора проекта иннограда с университетским кампусом, который появится в городе-спутнике Петербурга Южном. Уставный капитал за счет бюджета пополнят на 4,7 млрд рублей.

Для создания инновационного центра создали оператора — АО «ИТМО Хайпарк», единственным собственником которого является Росимущество. Проект планируют реализовать за счет федеральных средств, вложений из бюджета Петербурга, а также частных инвестиций. Общая стоимость проекта оценивается в 41 млрд рублей. Кроме того, Смольный войдет в наблюдательный совет проекта.





