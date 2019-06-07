На «Коле» разведут два моста. На случай жары разводку Ладожского заранее готовятся сдвинуть на ночь

В понедельник, 10 июня, на трассе Р-21 «Кола» для пропуска судов разведут два моста: через Неву в Кировском районе Ленобласти и через Свирь в Лодейнопольском. Для первого заранее приготовили запасной вариант, чтобы не повторилась ситуация этой недели.

Как сообщает 7 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 8:50 до 10:50 для пропуска негабаритного судна разведут мост через реку Свирь, расположенный на 236-м километре трассы «Кола», у города Лодейное Поле. Движение автомобильного транспорта на это время будет полностью перекрыто.

А с 15:00 до 15:45 10 июня для прохода вверх по Неве яхт «Maianne», «Wichwam» и «Amceli» разведут Ладожский мост, расположенный на 40-м километре трассы «Кола» рядом с деревней Марьино. На 45 минут автомобильное движение по нему полностью перекроют. Однако, если будет слишком жарко, разводку моста перенесут на 11 июня на период 0:00 до 1:00.



Ладожский мост можно разводить только при температуре воздуха не более +25 градусов и скорости ветра не более 15 м/с. Из-за этого на текущей неделе на Неве застряли польские яхтсмены. Изначально мост для пропуска яхты Lady Dana 44 должны были развести днем 5 июня, но из-за слишком жаркой погоды процесс пришлось перенести на утро 6 июня.







Однако и утром температура воздуха оказалась слишком высокой, из-за чего разводку моста снова перенесли, на этот раз на ночь 7 июня.