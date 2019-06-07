Генеральный директор ГК "КВС" подвел итоги ПМЭФ

фото предоставлено компанией ГК «КВС»/ Сергей Ярошенко, генеральный директор ГК «КВС»

Сергей Ярошенко, генеральный директор ГК «КВС»: «Петербургский экономический форум – одна из главных площадок для обсуждения актуальных экономических вопросов. Строительный рынок сегодня стоит на пороге глобальных перемен, перехода на новую систему финансирования проектов.

Деловая программа на ПМЭФ-2019 с участием компании «КВС» соответствовала актуальным задачам: мы подписали три значимых соглашения о партнерстве – со Сбербанком, Банком ВТБ и Страховой компанией ВСК. Вместе со Сбербанком мы будем развивать информационные продукты и ипотечное кредитование, Банк ВТБ обеспечит проектное финансирование наших проектов, а с ВСК мы будем сотрудничать по вопросам страхования наших объектов и различного вида работ. Безусловно, центром деловой активности ПМЭФ стал для нас стенд «Санкт-Петербурга».

А самым интересным из представленных на нем инвестпроектов – концепция создания в Кронштадте особой туристической зоны. На мой взгляд, это пока один из самых недооцененных районов Петербурга. Реализация такого проекта будет способствовать повышению туристического и инвестиционного потенциала Кронштадта, позволит привлечь бизнес, создать дополнительные рабочие места».

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