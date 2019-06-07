Редкая и опасная красота. Над Петербургом видели мамматусы

Ещё один метеоподарок петербуржцам сделала 7 июня погода – необычные облака, похожие на мамматусы.

«Сегодня наблюдал крайне редкое явление для Санкт-Петербурга – вымеобразные облака, – пишет наш читатель Игорь. – Встречаются, как правило, в тропических широтах». Фотографии этих облаков опубликованы также в соцсети «ВКонтакте».







Действительно, ячеистые облака напоминают мамматусы (слово mammatus происходит от латинского mamma, что означает «вымя» или «грудь»). Синоптики объясняют, что они считаются не самостоятельными облаками, а «дополнительным облачным образованием», поскольку возникают, как правило, под «материнским» кластером мощных кучевых или кучево-дождевых облаков.

Опасность вымеобразных облаков состоит в том, что они связаны с грозовыми штормами, при них высока вероятность возникновения шаровых молний и сдвига ветра. Поэтому, например, лётчикам настоятельно рекомендуется обходить их стороной. Правда, появление их на небе чаще всего говорит о том, что самая мощная и опасная часть грозы уже миновала.

Напомним, в Петербурге продолжается аномальная жара, и прокатившаяся по городу гроза не снизит температуру воздуха. Местами в окрестностях Петербурга прошёл необычайно крупный град.