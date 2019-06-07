«Алмаз-Антей» будет производить для «Газпрома» компрессоры к газоперекачивающим агрегатам

Предприятия госконцерна «Алмаз – Антей» займутся производством для компании «Газпром» поршневых компрессорных установок мощностью от 100 до 4000 кВт. Стороны подписали соответствующее соглашение в пятницу, 7 июня, на Петербургском международном экономическом форуме.

Линейка поршневых установок требуется «Газпрому» для модульных компрессорных станций и газоперекачивающих агрегатов, уточнили в концерне.

Долгосрочный договор на поставку подобной импортозамещающей продукции под гарантированные объемы закупки будущих лет АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и ПАО «Газпром» подписали еще в феврале на Российском инвестиционном форуме в Сочи. На ПМЭФ гендиректор концерна Ян Новиков и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер подписали дополнительный «меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества».

Накануне, 6 июня, на ПМЭФ «Алмаз-Антей» договорился с РЖД о поставке высокотехнологичного оборудования для подвижного состава и инфраструктуры железных дорог. А также подписал соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с Орловской областью. https://www.fontanka.ru/2019/06/06/134





