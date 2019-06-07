На Ленинском на «зебре» под машину угодил велосипедист, на Среднеохтинском – пешеход

Мужчина и женщина пострадали под колесами автомобилей в Петербурге днем 7 июня. Первый ехал на велосипеде, вторая переходила дорогу по «зебре».

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Ленинском проспекте, возле остановки «Соломахинский проезд», автомобиль LADA Vesta сбил велосипедиста. По словам участника группы Игоря, мужчина на велосипеде ехал по пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

«Всё произошло на моих глазах, скорость была не более 60 км/ч, горел машинам зелёный, а велосипедист даже не смотрел по сторонам», – добавляет Наталья. Произошедшее попало на камеру видеорегистратора одного из проезжавших мимо автомобилистов. На записи видно, что велосипедист до того, как угодить под машину, петлял между рядами ползущих в пробке автомобилей.

После удара мужчина лежал на асфальте, не двигаясь, отмечают очевидцы, но после пришел в себя. «Он очнулся, когда на носилки клали, живой», – пишет Татьяна.







Второе ДТП произошло у дома 3 по Среднеохтинскому проспекту. Легковой автомобиль сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшую забрала реанимация, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».