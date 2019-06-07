«Нет и быть не может». Путин прокомментировал возможность объединения с Белоруссией

У России и Белоруссии нет планов по объединению. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии в ходе ПМЭФ-2019 7 июня.

«Нет и быть не может», – сказал он, добавив, что считает россиян, белорусов и украинцев одним народом.

По его словам, Россия и Белоруссия исполнили не все договоренности по построению Союзного государства. Сейчас идет обсуждение того, что может быть еще сделано и что пересмотрено.

«Но нет оснований для государственного объединения, планов таких нет, целей нет», – сказал он.

Союзное государство – это созданное в 1999 году надгосударственное образование между Российской Федерацией и Республикой Беларусь с поэтапно формируемым единым пространством в различных сферах.





