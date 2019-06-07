«Третий парк» представил на ПМЭФ электрический карт

Фото предоставлено пресс-службой АО "Третий Парк"

7 июня Ассоциация развития электромобильного транспорта и инфраструктуры («АЭТИ») представила на Петербургском Международном Экономическом Форуме первый российский электрический спортивный карт, который сделан в партнерстве с АО «Третий парк» и при поддержке итальянской гоночной картинговой команды BabyRace.

Разработчик силовой установки российская компания «TGE». Результат проекта — первый в России электрический спортивный карт со сверхбыстрой зарядкой за 6 минут на открытой платформе TGE.

Новинка имеет большую перспективу, поскольку среднее количество приобретаемых электрокаров в год — 5000 штук, а с 2020 планируется увеличение продаж такой техники до 8000 картов.

Проект вошёл в состав финалистов на ПМЭФ и наши коллеги получили возможность презентовать его на питч сессии перед крупными инвесторами.

Напомним, что «Третий парк» поддерживает детский спорт, а так же выступает за экологически чистый транспорт. Также компания планирует в дальнейшем использовать инновационные разработки этого проекта для усовершенствования своего автобусного парка.