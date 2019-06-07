Земля уходит из-под «ног» грузовиков. Проспект Маршала Блюхера завалило разномастным мусором

«Приключения» грузовиков в Петербурге продолжаются. Днём 7 июня на проспекте Маршала Блюхера большегруз, по словам очевидцев, «попытался выполнить подъём с переворотом, но смог только в переворот». Кузов вместе с грузом оказался на асфальте.

Рядом стоит автобус, возможно, зацепились в процессе, рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На место приезжали работники скорой помощи, к настоящему времени они уже уехали. Пожарные и эвакуатор остаются на месте. Пробки на месте аварии нет.

Вчера примерно в это же время грузовик с арматурой опрокинулся на площади Репина, завалив металлом легковушку. «Дорожный инспектор» показывает, как его поднимали.







А чуть позже неподалёку, на улице Глинки, отличился маленький, но резвый водовоз – он умудрился запрыгнуть на «Шкоду». Никто не пострадал.