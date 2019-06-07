На Торфяновке задержали пьяного водителя из России. Угощался пенным на стоянке для дальнобойщиков

Севшему за руль нетрезвым россиянину путь в Финляндию закрыт.

В пункте пропуска «Ваалимаа» («Торфяновка») 5 июня задержали водителя большегруза «под градусом», сообщает 7 июня Погранохрана Финляндии.

Мужчина за рулём автопоезда показался стражам границы подозрительным, и его отправили на анализ. Действительно, в крови мучины было 1,2 промилле алкоголя. Он признался, что пил пиво на парковке для фур незадолго до отправления.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения россиянин получил временный запрет на въезд в Суоми.





