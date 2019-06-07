Семья Бари Алибасова намерена судиться с производителем средства для очистки труб «Крот»

Родственники находящегося в токсикологической реанимации НИИ им. Склифосовского Алибасова намерены подать в суд на ООО «АМС Медиа». Именно их изделие глотнул продюсер, что привело к ожогу желудка.

«Уже принято принципиальное решение по этому поводу. Поскольку Бари Каримович сейчас не в состоянии заниматься такими вопросами, его супруга, Лидия Федосеева-Шукшина, решила подать иск на ООО «АМС Медиа» – производителя жидкого средства «Крот. Чистые трубы», выпущенного под брендом «Золушка». Именно эти данные указаны на бутылке очистителя труб», – цитирует 7 июня PR-директора Алибасова и группы «На-На» Вадима Горжанкина агентство «Москва».

По его словам, родственники уверены, что в том, что продюсер отравился, есть вина «Крота». Сейчас устанавливается сумма ущерба.

Алибасов, у которого плохое зрение, был в тот момент без очков. «Крышка не имеет дополнительного фиксатора, как у других опасных для организма жидкостей, используемых в сантехнических целях», – заметил помощник продюсера Сергей Моцарь, который и вызвал скорую.







Моцарь считает, что внешне бутылка «Крота» напоминает упаковку питьевого йогурта.

Напомним, известный представитель российского шоу-бизнеса 4 июня выпил из стакана средство «Крот», получив тяжелейшие ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Он находится в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Восстановление его организма займет месяцы.