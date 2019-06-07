Путин о деле Калви и правилах игры на российском рынке: «Читайте Библию, там все написано»

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал дело Майкла Калви, которого обвиняют в хищенииу у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей. Как быть инвесторам и на кого ориентироваться – на слова президента или практику правоохранителей – у Путина спросили в ходе пленарного заседания Петербургского экономического форума.

«Ориентироваться надо на действующее российское законодательство. Это касается и власти, и бизнеса, отечественного и иностранного. Меня и самого эта ситуация беспокоит, но все должны проявлять уважение к закону», – подчеркнул Путин.

Президент добавил, что знает, что многие участники экономического форума сомневаются в виновности Калви, но это сможет выяснить только суд. Также Путин заметил, что партнера Калви оставили в СИЗО потому, что у него нет дома в Москве.

Журналист Софико Шеварднадзе уточнила у президента: «Предприниматели посмотрят на Калви и будут думать: вот он 15 лет в России и все равно прокололся, что же будет со мной?»







«Возьмите Библию и почитайте, там все написано: не укради. Ему инкриминируют хищения 2 млрд рублей, это должно быть доказано. В США дают по 150 лет тюрьмы, и ничего. Есть общепризнанные мировые правила, и, пока суд не доказал обратного, он считается невиновным, – заключил президент. – Не воруй, веди себя прилично, и дело с концом», – перевел он заветы на современный язык.

Несмотря на отсутствие самого Калви, его дело активно обсуждалось на ПМЭФ. Так, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин посчитал, что случившееся с инвестором стало «шоком для российской экономики». Бизнесмен Олег Тиньков заявил, что ему «стыдно» за дело Калви, фонд которого он охарактеризовал как один из немногих «венчурных» на территории РФ.

Напомним, что Международный экономический форум в Петербурге проходит 6–8 июня. Дело Калви стало для посла США Джона Хантсмана причиной отказаться от посещения ПМЭФ.

В феврале Басманный суд Москвы отправил в СИЗО основателя Baring Vostok Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 млрд рублей. Впоследствии суд перевел Калви под домашний арест.