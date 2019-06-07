«Зенит» хочет разорвать контракт с Маркизио за половину его зарплаты

Футбольный клуб «Зенит» намерен досрочно разорвать с 33-летним полузащитником Клаудио Маркизио контракт, которого действует до июня 2020 года. Как сообщает «Спорт-Экспресс», петербургская команда готова предложить игроку компенсацию в виде половины его зарплаты за этот срок – около 1,5 миллиона евро.

Отмечается, что иначе полное финансовое обеспечение договора с хавбеком с учетом подписного бонуса составит около 13 млн евро за два сезона.

Напомним, что Маркизио перешел в «Зенит» в сентябре 2018 года на правах свободного агента. Он провел 18 матчей за петербуржцев, в которых забил 2 гола. В последний раз он принимал участие в официальном матче 12 февраля, выйдя на замену в конце игры лиги.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «Фонтанке» подтвердил возможный разрыв контракта.





