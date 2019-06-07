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Туризм
07.06.2019 17:13
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За запретом на вывоз ребёнка за рубеж с 12 июня нужно будет обращаться не к пограничникам, а к миграционщикам

С 12 июня 2019 года пограничные органы прекращают прием заявлений граждан о несогласии на выезд из России несовершеннолетних граждан РФ. Об этом 7 июня сообщает Пограничное управление ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

В связи с изменениями в законодательстве по этому вопросу теперь нужно будет «обращаться в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России на региональном и районном уровнях по месту жительства (пребывания) одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетнего гражданина РФ или несовершеннолетнего гражданина РФ, в отношении которого подается заявление», разъяснили в ведомстве.

Тем, кто проживает за пределами России, заявление нужно подавать в дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ по месту проживания.

Один из родителей вправе обратиться с заявлением о запрете на выезд несовершеннолетнего ребёнка за рубеж, на его рассмотрение даётся до 5 дней. Второго родителя должны проинформировать о запрете. При наличии адреса второго родителя МВД отправит ему простым почтовым отправлением уведомление. В случае несогласия супруг (бывший супруг) должен обратиться в орган опеки или в суд.



Справка:

С 12 июня 2019 г. вступает в силу постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 690 о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 12 мая 2003 г. № 273 «Об утверждении правил подачи заявления о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации», и одновременно вступает в силу приказ МВД России от 11 февраля 2019 г. № 62 «Об утверждении порядка подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации».

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