«Можно устроить одно крутое СМИ прямо из автозака». В Москве за пикеты в поддержку Голунова задержаны несколько журналистов

В Москве начались задержания участников одиночных пикетов в поддержку задержанного по подозрению в наркоторговле корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Среди уведенных в автозак – авторы «Медузы», «Новой газеты», портала «Батенька, да вы трансформер» и других СМИ.

Первыми задержали журналиста Илью Азара, который и предложил выйти к столичному ГУ МВД с плакатами. Затем под руку полицейским попались репортер «Новой газеты» Павел Каныгин, главный редактор самиздата «Батенька, да вы трансформер» Григорий Туманов, бывший сотрудник «Медузы» Александр Поливанов, а также сатирик Виктор Шендерович. Об этом в своем Facebook 7 июня сообщает экс-редактор «Сноба» Роман Могучий с комментарием: «Можно устроить одно крутое СМИ прямо из автозака».

Фото из автозака с журналистами выложил и фотограф Александр Фельдман.







Напомним, что несколько часов назад Илья Азар предложил выйти к зданию ГУВД с одиночными пикетами, чтобы поддержать коллегу.