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«Можно устроить одно крутое СМИ прямо из автозака». В Москве за пикеты в поддержку Голунова задержаны несколько журналистов
В Москве начались задержания участников одиночных пикетов в поддержку задержанного по подозрению в наркоторговле корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Среди уведенных в автозак – авторы «Медузы», «Новой газеты», портала «Батенька, да вы трансформер» и других СМИ.
Первыми задержали журналиста Илью Азара, который и предложил выйти к столичному ГУ МВД с плакатами. Затем под руку полицейским попались репортер «Новой газеты» Павел Каныгин, главный редактор самиздата «Батенька, да вы трансформер» Григорий Туманов, бывший сотрудник «Медузы» Александр Поливанов, а также сатирик Виктор Шендерович. Об этом в своем Facebook 7 июня сообщает экс-редактор «Сноба» Роман Могучий с комментарием: «Можно устроить одно крутое СМИ прямо из автозака».
Фото из автозака с журналистами выложил и фотограф Александр Фельдман.
Напомним, что несколько часов назад Илья Азар предложил выйти к зданию ГУВД с одиночными пикетами, чтобы поддержать коллегу.
Справка:
Иван Голунов был задержан днём 6 июня по подозрению в наркоторговле. По его словам, запрещённое вещество в рюкзак и квартиру попало без его ведома, в редакции говорят об угрозах. После задержания Голунову не позволили вызвать адвоката. В полиции его якобы избили, после чего не разрешили вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои. Кроме того, силовики отказались взять у журналиста смывы рук и срезы ногтей — их экспертиза могла бы подтвердить, что Голунов не прикасался к наркотикам.