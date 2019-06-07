Путин: Китай не заменит России Европу и США

Укрепляя экономические отношения с Китаем, Россия не отказывается от сотрудничества с Европой и США. Такое заявление в ходе пленарной сессии ПМЭФ-2019 7 июня сделал президент России Владимир Путин, сообщает корреспондент "Фонтанки".

По его словам, товарооборот между странами достиг 108 млрд долларов. «Такой глубины и широты отношений нет ни с одной страной мира», – подчеркнул Путин. "А сотрудничество стран на мировой арене – важнейший фактор стабильности в мировых делах", – добавил он.

Но говорить о компенсации отношений с Европой неправильно, сказал президент. «Мы не создаем с Китаем военных союзов, мы не работаем против кого-то, а работам во благо себя самих и партнеров», – сказал глава Российского государства.

Оборот с ЕС, сократившийся в два раза после введения санкций и ответного эмбарго, снова начал расти и достиг 300 млрд долларов. «Здравый смысл берет верх», – продолжил Путин. Открыта Россия и отношениям с США. Взаимный оборот, упавший при Обаме с 30 до 20 млрд долларов, при Трампе снова вырос на 5 млрд, несмотря на ограничения, пояснил он.





