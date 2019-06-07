На дне Финского залива под Коткой нашли два старинных корабля конца XVIII века. Они затонули в битве между русскими и шведами
Дайверы обнаружили на дне Финского залива два неизвестных затонувших судна. Об этом 7 июня сообщает Пограничная охрана Финляндии, которая организовала лагерь для водолазов вместе с Национальным советом по древностям и Морским центром Велламо.
Учебные погружения с гидролокатором и подводным роботом ROV дали неожиданно хороший результат. Один из найденных кораблей — около 38 метров в длину. Это, вероятно, шведский фрегат. Исследователи предполагают, что это корабль, затонувший накануне первого морского сражения при Роченсальме в 1789 году. Вторая находка — двадцатиметровое деревянное судно. В архивах есть данные о том, что во время Роченсальмской битвы в этом месте затонул российский корабль.
Кроме того, дайверы береговой охраны исследовали поблизости найденный ранее 15-метровый российский фрегат «Святой Николай».
Справка:
Первое Роченсальмское сражение — морское сражение между Россией и Швецией, произошедшее 13 (24) августа 1789 года на рейде города-крепости Роченсальм (швед. Svensksund, фин. Ruotsinsalmi; с 1878 года — финский город Котка) в проливе между островами Балтийского моря Коткансаари, Муссало и Куутсало и завершившееся победой русского флота.
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