ГУ МВД Москвы признало: Восемь фотографий «из квартиры Голунова» – не оттуда

Московская полиция признала, что только одна фотография «из квартиры Ивана Голунова» из девяти была реально сделана в жилище спецкора «Медузы». Несколько часов назад ГУ МВД утверждало противоположное.

«Считаем необходимым уточнить, что прилагаемая ниже фотография сделана при проведении обследования жилища задержанного», – говорится в релизе, выпущенном полицейским главком столицы вечером 7 июня.

Далее приводится изображение стола, на котором лежат загранпаспорт, флешки, гаджеты и несколько небольших пакетиков с розоватыми шариками.

«Остальные фотографии, размещенные сегодня на официальном сайте ГУ МВД России по г. Москве, сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный», – продолжает пресс-служба ведомства.







Таким образом, полиция признает: пакеты с белым порошком, химическая посуда и агрегаты для синтезирования наркотиков — все-таки не из квартиры на Вешняковской улице. Хотя всего несколько часов назад ведомство официально заявляло, что все фотографии — из квартиры журналиста. Но общественность не поверила: в Сеть начали выкладывать снимки друзья Голунова. На их фотографиях интерьеры квартиры спецкора «Медузы» никак не походили на размещенные на сайте ГУ МВД.

Вместе с тем главк «наносит ответный удар»: ведомство заявляет, что журналист был направлен на медицинское освидетельствование, в ходе которого у него были отобраны биологические жидкости, «однако сделать срезы ногтевых пластин он отказался». Это при том что сам Иван Голунов заявлял о своих просьбах сделать срез ногтевых пластин, чтобы доказать: он не притрагивался к наркотикам. Журналист утверждает, что найденные вещества ему подбросили.

Ожидается, что меру пресечения журналисту-расследователю изберут уже сегодня. Следствие будет просить об аресте. Голунову вменяют покушение на сбыт наркотиков.