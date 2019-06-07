Посольство РФ требует от лаборатории Портон-Даун информацию об отравлении в Солсбери вместо «ничем не подкрепленных обвинений»

Российское посольство в Лондоне направило письмо в британскую лабораторию министерства обороны Портон-Даун, которая находится в непосредственной близости от Солсбери, где произошло отравление нервно-паралитическим веществом «Новичок».

«Будем продолжать добиваться установления истины о произошедшем в Солсбери. Пользуясь случаем, направляем в лабораторию Портон-Даун письмо с просьбой дать ответы на приведенные выше вопросы. Рассчитываем также, что, коль скоро в лабораторию был допущен британский корреспондент, возможность пообщаться с руководством и экспертами этого объекта будет предоставлена и российским журналистам», – говорится 7 июня в заявлении дипмиссии РФ.

Новый виток интереса к военной лаборатории появился после фильма BBC о работе Портон-Даун, где сообщалось, что работники объекта смогли установить отравление опасным веществом. Это, по версии дипломатов, говорит о возможном нахождения внутри образцов нервно-паралитического газа «Новичок».

«Репортаж Гарднера из «Портон-Дауна» с новой силой ставит вопрос о необходимости раскрытия всех имеющихся у следствия данных о том, чем занимались Скрипали утром в день отравления. Слишком много умолчаний в ключевых аспектах этого дела», – сообщают российские дипломаты, напоминая, что перед отравлением Сергей и Юлия Скрипаль совершали автомобильную поездку. Камеры заметили машину Скрипалей на улице Лондон-роуд, которая ведет в лабораторию.

«Все это может показаться ненужными деталями, но именно они составляют ткань объективных обстоятельств, которые британские власти тщательно скрывают и от общественности, и от российской стороны. Вместо этого продолжают регулярно звучать ничем не подкрепленные обвинения в адрес нашей страны, а в СМИ вбрасываются новые, непроверяемые утечки, призванные держать тему на плаву и поддерживать в глазах обывателя образ «злонамеренной агрессивной России», – резюмирует посольство.





