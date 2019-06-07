Как комики со StandUp фестивалем ограничат Манежную и кто еще подвинет водителей в ближайшие дни

Список мероприятий, которые ограничат движение транспорта в Петербурге, продолжает расти. В ближайшие дни автомобилистов подвинут старт трофи-рейда «Ладога», выгнанный с улицы Рубинштейна StandUp и театральная олимпиада.

Как сообщает 7 июня пресс-служба КРТИ Петербурга, с 7:00 9 июня до 8:00 18 июня в связи с пооведением «StandUp фестиваля – 2019» будет закрыто движение транспорта по Манежной площади и Кленовой улице вдоль дома 4. Ранее мероприятие планировалось провести на улице Рубинштейна, но этому воспротивились местные жители, и комитет по культуре затею не согласовал.

В результате уличную часть программы фестиваля перенесли на Манежную площадь. Однако мероприятия в барах организаторы все еще планируют проводить на Рубинштейна.







В субботу, 8 июня, в центре Петербурга пройдет торжественный старт трофи-рейда «Ладога». В связи с этим, сообщает Управление ГИБДД по СПб и ЛО, движение транспорта будет перекрыто:

с 0:00 до 6:00 и с 14:00 до 16:00 – по Адмиралтейскому проспекту в направлении от улицы Якубовича к проезду вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту, а также в проезде вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту;

с 6:00 до 14:00 – по Адмиралтейскому проспекту в направлении от улицы Якубовича к проезду вдоль дома 1 по Вознесенскому и в направлении от Невского проспекта к Исаакиевской площади, а также в проезде вдоль дома 1 по Вознесенскому.

На следующей неделе «Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума» проведет в Петербурге церемонию открытия Международной театральной олимпиады – 2019, сообщает КРТИ. В связи с этим с 0:00 12 июня до 24:00 16 июня будет перекрыто движение по площади Островского, улице Зодчего Росси и переулку Крылова.

Также с 0:00 10 июня до 24:00 17 июня запретят левый поворот с Невского проспекта на площадь Островского. Кроме того, запретят парковку:

с 0:00 10 июня до 18:00 18 июня будет временно недоступна городская стоянка на площади Островского;

с 0:00 11 июня до 23:00 17 июня запретят остановку на площади Островского и улице Зодчего Росси.

Парковка автомобилей у Александринского театра будет осуществляться только по пропускам.

Помимо этого, в районе Гостиного двора уже ограничены движение и парковка из-за проведения Фестиваля цветов и Международного фестиваля духовых оркестров.

Музыкальный фестиваль «От классики до рока» до 22:00 9 июня перекрыл движение по Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки, в Певческом проезде и от Певческого проезда до Миллионной улицы. И до 23:00 8 июня на участке Миллионной от Дворцовой площади до Мошкова переулка запрещена остановка.

И конечно же коррективы в движение и парковку автомобилистов вносит ПМЭФ.