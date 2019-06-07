“Умная обезьяна сидит и смотрит, чем закончится”. Путин предсказал мировой кризис, если США продолжат политику санкций

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал отношение США к развитию мировой экономики. По его мнению, если ничего не изменится, через три года может наступить мировой экономический кризис.

На пленарном заседании Петербургского экономического форума Владимир Путин высказался о позиции США по отношению к другим странам: американские политики пропагандируют свободную торговлю, пока у них не появляются сильные конкуренты.

Отвечая на вопрос, где место России в борьбе глобалистов и антиглобалистов, Путин ответил: "Есть такая поговорка: когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем закончится. Но сейчас все меняется».

Путин добавил, что на днях обсуждал с представителями крупных мировых инвесторов будущее мировой экономики: «Если к 2022 году такая политика будет нарастать, то это приведет к спаду роста мирового ВВП на 2 процента. Мировая торговля упадет на 17 процентов. Чтобы вы понимали, в 2008 году, в тот кризис, спад ВВП был на 2 процента, а рост торговли упал на 10», – заключил он.





