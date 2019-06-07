В домах Адмиралтейского района жару за окном подогрели горячими батареями

Изнемогать от жары вынуждены жители четырёхэтажки в Адмиралтейском районе Петербурга, в квартиры которых добавили тепла. В управляющей компании просят смириться и терпеть.

Как сообщили «Фонтанке» читатели 7 июня, температура резко пошла вверх в квартирах на улице Лабутина, 10. И без того жаркую пятницу подогрели раскалёнными батареями. Остыть на улице при 30-градусном пекле жители и не надеются.

«Батареи даже не теплые, а реально горячие, хоть и не огонь», – жалуются утомлённые теплом петербуржцы.

Дом находится под управлением Жилкомсервиса № 1 Адмиралтейского района. Там июньский перетоп объяснили плановой промывкой сетей. Готовясь к новому отопительному сезону, жилищники сливают циркулирующую по сетям воду и пускают новую. В прошлом году жариться в своих квартирах пришлось под конец мая.







«Работы в районе ведутся в соответствии с графиком, сроки регламентированы», – объяснили в управляющей компании, заверив, что сдвинуть на более прохладное время «никак нельзя». Уточнить, кто согласовывает график, затруднились.

Перегревающихся жителей попросили потерпеть два дня, «Фонтанке» сказали, что испытывать терпение будут день. Пока остаётся надеяться, что градус тепла понизит обещанная гроза.