Пять украинских партий пойдут на парламентские выборы вместе

Пять украинских партий – «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Наши», «Видродження» и «Доверяй делам» вместе пойдут на выборы в Верховную раду 21 июня.

Об этом сообщил заместитель председателя фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул в Facebook 7 июня.

«Мы объединились! Партии «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Наши», «Возрождение» и «Доверяй делам». Мы идем на выборы вместе, чтобы восстановить мир, экономику и вернуть людям достаток», – написал он. «Мы проведем реальную децентрализацию и отменим антинародные «реформы». Реализовать это можем только мы», – добавил Вилкул.







Партии подписали меморандум об объединении в Киеве в пятницу.

На вопрос журналистов о принципах формирования партийного списка и о том, каким будет название объединения, лидер фракции "Оппозиционный блок" в Раде Вадим Новинский сказал: "Вы это услышите в воскресенье на съезде нашей объединенной политической силы".

Новинский заявил, что мир на Украине является "задачей номер один" для объединения. "Прямые переговоры, достижение разумных компромиссов с соблюдением национальных интересов Украины и полное выполнение Минских соглашений – вот наш путь в мир. Но мир – это не только остановить войну на Донбассе, мир нужен и между украинцами, без деления на правильных и неправильных вопросами языка, культуры, веры, истории. Без деления Украины на запад и восток, север и юг... Ради такого мира мы сегодня объединились", – подчеркнул политик.