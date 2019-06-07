“Нельзя, рассердившись на блох, кинуть всю шубу в печь”. Си Цзиньпин прокомментировал торговую войну с США

Торговая война между Китаем и США – это противостояние глобализации и антиглобализации. Такое мнение высказал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе пленарной сессии на ПМЭФ-2019 7 июня.

По его словам, глобализация – это мировая тенденция. А вот антиглобализация – «маленькая часть общей волны, которая может вызвать какие-то явления, но не смоет тенденцию глобализации в целом». Китай выступает за глобализацию.

Но в результате тенденции кто-то получает выгоды, а кто-то ущерб.

«Но нельзя, рассердившись на блох, кинуть всю шубу в печь. Нельзя придерживаться односторонности и протекционизма, нельзя быть корыстным», – подчеркнул он.





