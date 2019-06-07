«Пельмешки» при 30 градусах. В Петербурге выпал град

Не просто гроза, а редкой величины град в 30-градусную жару – седьмой день лета выдал петербуржцам несколько метеоредкостей.

Пока в центре города грохотало и поливал крупный дождь, Горелово, Всеволожск и некоторые районы города засыпало необычно крупным градом, с перепелиное яйцо, который горожане уже прозвали «пельмешками». В Instagram и «ВКонтакте» люди делятся фотографиями и видеозаписями.

Такой же крупный град выпал 11 мая в Лодейнопольском районе Ленинградской области.







Сегодняшнюю грозу и ливни в Северную столицу принёс циклонический вихрь из Поморья, однако жара пока сохранится.