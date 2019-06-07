Илья Варламов: Многие расстроились, что мое выдвижение на выборы шутка, но как-нибудь в другой раз

Блогер и урбанист Илья Варламов рассказал об эффекте, который произвела шутка Ксении Собчак, сообщившей от его имени, что Варламов идет на выборы в Петербурге. По его словам, он против маргинализации выборов.

"Многие расстроились, хотели увидеть меня в бюллетене, но как-нибудь в другой раз, – рассказал Варламов в кулуарах ПМЭФ-2019. – Но я не сторонник превращения выборов в шоу, это серьезная важнейшая процедура. Cмотрите, одни клоуны и спойлеры, а есть только наш крепкий хозяйственник".

Напомним, в конце мая на странице Варламова в соцсети появилось заявление о выдвижении кандидатуры на выборах в Петербурге: «Ребят! Если честно, в прошлый раз я побоялся, но теперь решился. Я выдвигаю свою кандидатуру на выборах мэра Санкт-Петербурга. Кац возглавит мой штаб, и я рад, что он меня уже поддержал. Надеюсь и на вас) Присоединяйтесь к моей кампании! Все подробности вечером в посте!»

Менее чем за час сообщение набрало более тысячи комментариев, преимущественно одобрительных. Впоследствии выяснилось, что Варламов с Ксенией Собчак обменялись телефонами, чтобы в качестве шутки разместить заявления от имени собеседника.





