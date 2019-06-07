Итоги недели с Андреем Константиновым
«Итоги недели» с Андреем Константиновым: Задержание Ивана Голунова. Путин о деле Майкла Калви. Россия и Китай
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Задержание журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Путин прокомментировал дело Майкла Калви. Сближение России и Китая
Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков.
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