«Итоги недели» с Андреем Константиновым: Задержание Ивана Голунова. Путин о деле Майкла Калви. Россия и Китай

7 июня Ассоциация развития электромобильного транспорта и инфраструктуры («АЭТИ») представила на Петербургском Международном Экономическом Форуме первый российский электрический спортивный карт, который сделан в партнерстве с АО «Третий парк» и при поддержке итальянской гоночной картинговой команды BabyRace.