Экс-глава "Межрегионгаза" Кирилл Селезнев уточнил стоимость своего нового проекта - 750 млрд рублей

Инвестиции в создание комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) в районе порта Усть-Луга в Ленинградской области могут составить 750 млрд рублей. Соглашение об этом подписали в ходе ПМЭФ-2019 власти региона и оператор проекта ООО "Русхимальянс".

Ранее проект оценивался чуть дешевле – 700 млрд рублей.

"Общие капитальные вложения на стадии обоснования инвестиций составляют порядка 750 млрд рублей, после разработки проектной документации сумма может быть скорректирована. Проектом предусмотрено строительство мощностей по ежегодной переработке 45 млрд кубометров газа, производству и отгрузке 13 млн тонн СПГ, до 4 млн тонн этана и более 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов", – говорится в сообщении правительства Ленобласти.

ООО "Русхимальянс" 50/50 принадлежит ПАО "Газпром" и АО "Русгаздобыча". Контроль над этой компанией, судя по СПАРК, принадлежит через ООО "НГГ" Артему Оболенскому. В СМИ его называют партнером семьи Ротенбергов из-за работы на посту председателя совета директоров СМП Банка (на 93,2% принадлежит Борису и Аркдию Ротенбергам). При этом 49% акций "Русгаздобычи" находится в управлении паевых фондом Газпромбанка.







Планируется, что первая очередь проекта заработает в 2023 году, на полную мощность – в 2024 году.

Кирилл Селезнев возглавил ООО "Русхимальянс" в апреле 2019 года, после того как покинул пост гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз", где проработал с 2003 года. Его место занял Сергей Густов. Примечательно, что перед назначением в "Межрегионгазе" Сергей Густов пять лет руководил ООО "Газпром СПГ Санкт-Петербург" – "дочкой" "Газпрома", которая проектировала в Усть-Луге завод по сжижению газа.