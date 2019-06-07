Взрывное ДТП попало на видео. «Транспортер» на КАД не смог объехать L200

Момент серьёзной аварии на КАД зафиксировал видеорегистратор ехавшей следом автомобилистки. Видео публикует 7 июня «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Само ДТП, напомним, случилось накануне при выезде на внешнее кольцо КАД с развязки с Таллинским шоссе. По данным УГИБДД, столкнулись Mitsubishi L200 и Volkswagen Transporter. Водитель «Транспортера» был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

«Митсубиши», судя по видео, стоял в левой полосе. Водитель «Фольксвагена», выезжая на КАД, не смог его обогнуть. От удара микроавтобус опрокинулся, а пикап будто взорвался, и из него полетели вещи и детский велосипед. Очевидцы поставили «Транспортер» обратно на колёса. Затем он задымился, но пожара не было.







Останавливаться на скоростных магистралях запрещено, и видеозапись данного ДТП в очередной раз доказывает это. Из-за повышенной опасности нарушения этого требования Минтранс в феврале предложил втрое увеличить штраф за него.

Напомним лишь две аварии, случившиеся после остановки машины на дороге. В декабре 2018 года на КАД один грузовик врезался в другой, стоящий, и в заторе за ним побились 10 машин (видео). В сентябре на севере КАД фура влетела в стоящие из-за столкновения легковушку и грузовик с сухой цементной смесью – удар спровоцировал взрыв этой смеси (видео). Умер водитель фуры.