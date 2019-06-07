Первая технологическая война продолжается. На новых смартфонах Huawei не будет Facebook, Instagram и WhatsApp
Покупатели разработок одной из крупнейших мировых телекоммуникацонных компаний столкнутся с отсутствием предустановленых приложений, которые принадлежат корпорации Facebook.
«Facebook больше не разрешает предварительно устанавливать свои приложения на телефонах Huawei, что стало последним ударом по китайскому технологическому гиганту в то время, как он пытается удержать свой бизнес на плаву после запрета США закупать программное обеспечение», – сообщает 7 июня агентство Reuters.
Пользователи старых моделей не заметят спора между США и Китаем, так как приложения Facebook будут доступны и в будущем. Покупатели новых телефонов, в свою очередь, пока еще могут загрузить Instagram, Facebook и WhatsAppp из Google Play, однако, возможно, Huawei закроют доступ и к магазину приложений.
На смартфонах Huawei также предустанавливаются приложения Twitter и Booking.com, однако они пока никак не прокомментировали дальнейшее сотрудничество с китайской компанией.
Борьбу США с производителем из Поднебесной на ПМЭФ прокомментировал и Владимир Путин. «Huawei пытаются потеснить и беспрепятственно вытолкнуть с глобального рынка. Это первая технологическая война наступающей цифровой эпохи», – заявил президент России.
Справка:
Администрация президента США Дональда Трампа внесла Huawei в черный список компаний за пособничество в шпионаже в пользу Пекина и фактически отрезала компанию от американского программного обеспечения и полупроводников, которые необходимы для производства её продуктов. Ответом, как писала «Фонтанка», могут стать ограничения в адрес Apple.
21 мая американская администрация сжалилась над Huawei и выдала компании временную лицензию на 90 дней, которая все равно серьезно ограничивает её работу. Основатель Huawei уже рассказал, как компания справится с санкциями США . А в Google дали китайцам 90 дней на обновления.