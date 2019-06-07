Первая технологическая война продолжается. На новых смартфонах Huawei не будет Facebook, Instagram и WhatsApp

Покупатели разработок одной из крупнейших мировых телекоммуникацонных компаний столкнутся с отсутствием предустановленых приложений, которые принадлежат корпорации Facebook.

«Facebook больше не разрешает предварительно устанавливать свои приложения на телефонах Huawei, что стало последним ударом по китайскому технологическому гиганту в то время, как он пытается удержать свой бизнес на плаву после запрета США закупать программное обеспечение», – сообщает 7 июня агентство Reuters.

Пользователи старых моделей не заметят спора между США и Китаем, так как приложения Facebook будут доступны и в будущем. Покупатели новых телефонов, в свою очередь, пока еще могут загрузить Instagram, Facebook и WhatsAppp из Google Play, однако, возможно, Huawei закроют доступ и к магазину приложений.

На смартфонах Huawei также предустанавливаются приложения Twitter и Booking.com, однако они пока никак не прокомментировали дальнейшее сотрудничество с китайской компанией.

Борьбу США с производителем из Поднебесной на ПМЭФ прокомментировал и Владимир Путин. «Huawei пытаются потеснить и беспрепятственно вытолкнуть с глобального рынка. Это первая технологическая война наступающей цифровой эпохи», – заявил президент России.





