Спикером парламента Финляндии назначен бывший премьер Матти Ванханен

Председатель партии «Центр» Матти Ванханен стал спикером парламента Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа 7 июня.

Это первый случай в новейшей истории, когда парламент возглавил представитель партии, которая заняла четвёртое место на выборах (по сути «Центр» проиграл больше всех). Обычно место спикера занимает депутат от второй по величине партии. Напомним, наибольшее число мандатов получили социал-демократы, вторыми стали популисты-националисты «Истинные финны», третьими — коалиционеры. Лидер «Истинных финнов» Юсси Халла-Ахо раскритиковал результат голосования и заявил, что «Центр» с красно-зелёным правительством ухудшит положение финской промышленности, работников и предпринимателей.

За кандидатуру Ванханена проголосовал 141 депутат, 39 воздержались. Заместителем председателя парламента будет депутат СДП Туула Хатайнен.







Как пишет Ilta-Sanomat, Ванханен сообщил, что в августе ему предстоит операция на сердце и к работе он сможет вернуться в середине сентября.

Матти Ванханен занимал пост премьер-министра с 2003 по 2010 год. Баллотировался в президенты на выборах 2018 года.

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