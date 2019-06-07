У петербурженки забрали грудных двойняшек — после заявления соседки

У жительницы Невского района Петербурга забрали двоих грудных детей. Причиной назвали то, что мать оставила двойняшек на несколько часов одних.

О том, что в квартире на Советском проспекте два младенца остались одни, в полицию 6 июня сообщила соседка.

«Полицейские незамедлительно выехали по указанному адресу, где установили, что 28-летняя гражданка на протяжении нескольких часов оставила без присмотра своих четырёхмесячных детей, находясь в гостях у соседки», – рассказали в пресс-службе главка.

Малышей забрали, отправив их в больницу. Претензии к их матери пока никак процессуально не оформлены.







Напомним, весной текущего года в Петербурге опека отобрала двоих детей у глухой матери после жалобы соседки. Вопросы у соцслужб возникли из-за алкоголя. В суде женщина отстояла свои родительские права, пообещав, что изменит свою жизнь.