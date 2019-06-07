Зебра на Итальянской стала парковкой для чёрного «Майбаха». Бутики оказались сильнее порядочности

Брошенный на дороге «Майбах» заинтересовал читателей «Фонтанки» днём 7 июня. В разгар Петербургского международного экономического форума кто-то решил пренебречь правилами дорожного движения и устроить парковку из зебры в центре города.

Читатель «Фонтанки» поделился с редакцией снимком, на котором чёрный «Майбах» припаркован рядом с галерей бутиков «Гранд Палас» на Итальянской улице, 15. Стиль парковки очень похож на стиль дамы, о которой издание писало ранее. Тогда петербурженка Екатерина Давыдова бросила свой внедорожник на тротуаре у Казанского собора, чтобы «сходить в туалет на 15 минут».

Хотел ли в туалет пассажир или водитель люксового авто с Итальянской, выяснить не удалось. Машина арендованная, с множеством доверенных лиц, часть из которых специализируется на охране. За «немцем» тянется внушительный шлейф из дорожных штрафов.





