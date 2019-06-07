Путин: Россия в ближайшие годы должна войти в пятерку крупнейших экономик мира

Задача России – в ближайшие годы войти в пятерку крупнейших экономик мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ-2019 7 июня.

По его словам, сейчас ВВП по паритету покупательной способности на душу населения в России находится на уровне стран Южной и Восточной Европы – около 30 тысяч долларов.

«Надо закрепиться на европейском уровне по основным параметрам, отражающим качество жизни и благополучия людей», – сказал он.





