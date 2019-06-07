В Петербурге загрохотало. Обещанная гроза начинается

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Обещанная синоптиками гроза начинается в Петербурге. Сопроводят ее ливни.

Судя по метеоресурсам, грохочет сейчас в основном в центре города и в южных районах. Также грозы бушуют в юго-западной части Ленобласти — в Волосовском районе, Кингисеппском. На севере – сухо.







Как ранее сообщали синоптики, грозу и ливни принес в Северную столицу циклонический вихрь из Поморья. Но из-за осадков на улице не похолодает: жара сохранится и назавтра. Чуть легче дышать будет только в воскресенье, 9 июня.

Сейчас в Петербурге +27,9 градуса тепла.