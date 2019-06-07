“Всеобъемлющий стратегический партнер”. Си Цзиньпин назвал новые драйверы кооперации Китая и России

Китай и Россия и Россия будут развивать сотрудничество в таких сферах, как возобновляемые источники энергии, технологические инновации, цифровая экономика, электронная торговля. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе пленарной сессии на ПМЭФ-2019 7 июня. Это новые драйверы кооперации, отметил он.

«В международном сотрудничестве не обойтись без искреннего партнера. В лице России мы имеем не только крупного соседа и всеобъемлющего стратегического партнера», – подчеркнул Си Цзиньпин.

Страны также договорились о «сопряжении» усилий в области евразийской интеграции.

«Концепция «Один пояс и один путь» созвучна с идеями президента Путина о большом евразийском партнерстве», – сказал он.

«Один пояс и один путь» – выдвинутое в 2010-х годах в КНР предложение объединённых проектов «Экономического пояса Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового пути XXI века».





