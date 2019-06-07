Вместе с каршеринговой машиной петербурженка получила гадюку

Жительница Петербурга стала обладательницей странного «автомобильного аксессуара» – мёртвой змеи.

«На капоте каршеринга Оксану ждал сюрприз, – сообщает 7 июня «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» «ВКонтакте». – Московский район».

vk.com/kazdoytvaripopare Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное»/vk.com

Зоолог Павел Глазков пояснил «Фонтанке», что эта змея – обыкновенная гадюка, широко распространенный в нашем регионе вид, внешне – самец. У гадюк сейчас брачный период. В это время они озадаченны поиском партнёров, активны и много перемещаются, но при этом остаются неагрессивными. В Петербурге гадюки встречаются, в частности их часто видят в Юнтоловском заказнике.





