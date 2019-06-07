Нырнула и больше не всплыла. Утонувшая у Парка 300-летия школьница пыталась спасти очки

В Петербурге выяснили обстоятельства, при которых накануне в Приморском районе погибла 14-летняя школьница. Под воду девочка ушла, пытаясь выловить потерянный аксессуар.

Подробности случившегося на берегу у Парка 300-летия 7 июня сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. Как сообщили помощники Светланы Агапитовой, во время купания девочка-подросток уронила в воду солнцезащитные очки, нырнула за ними и больше на поверхности не показалась. На часах была половина второго дня. Друзья погибшей звали на помощь, но спасти девочку не смогли.

Через два с половиной часа из воды достали тело. Погибшая была гражданкой Таджикистана, воспитывалась в полной семье, не привлекавшей внимание полиции. 6 июня школьница и её сверстники отдыхали у воды без взрослых.





