«Дуров-Новости». Основатель Telegram запускает конкурента новостным агрегаторам и переманивает сотрудников «Яндекса»

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил через свой официальный телеграм-канал создание на базе блока рекомендованных материалов полноценного сервиса-агрегатора. Для реализации проекта Павел Дуров приглашает на работу специалистов компании «Яндекс», которая стала объектом «продолжения тренда давления на бизнес российских IT-компаний».

Павел Дуров обещает сотрудникам «Яндекса» «денежное вознаграждение несопоставимо выше», чем в их родной компании и даже Google. А также «шанс создать первый в истории интернета эффективный и свободный агрегатор новостей». Желающим предлагается подавать заявки в режиме анонимности, через специального телеграм-бота.

Агрегатор предполагается делать на базе блока рекомендованных материалов Recommended Articles и встроенного в мессенджер браузера Instant View.

Основатель Telegram называет в качестве достижения, что сервис позволяет видеть новости 6 тысяч мировых изданий. «Параллельно с рекомендацией текстов мы займемся и рекомендацией наиболее актуальных видеозаписей», – пытается расширить влияние на видеохостинги Павел Дуров.







Предложение работы он сопровождает нападками на российские власти, которые «принуждают «Яндекс» предоставить им бесконтрольный доступ к личным данным пользователей». По мнению Павла Дурова, история с «Яндексом» и просьбой ФСБ предоставить доступ к зашифрованным данным заставит российских пользователей уходить в иностранные ресурсы вроде того же Google.

Накануне, 6 июня бывший глава «ВКонтакте» объявил, что уже шесть дней придерживается водного голодания и не употребляет пищу. Во время поста у Павла Дурова, по его словам, возникают особенно удачные идеи для Telegram, «выгодные для миллионов пользователей».

Коренной петербуржец, основатель Telegram видит конкурентов в первую очередь в иностранных IT-гигантах. В середине мая Павел Дуров обрушился с критикой на компанию Facebook и принадлежащий ей мессенджер Whatsapp, в котором незадолго до этого выявили уязвимости по части безопасности.