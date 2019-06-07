Парадиз для императора

Земной рай, эдем, парадиз - так величал своё любимое детище Санкт-Петербург Пётр Великий. 9 июня город отмечает день рождения отца-основателя, последнего царя всея Руси, первого Императора Всероссийского.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Более трёх столетий назад в дельте Невы появился новый город. Он не был похож ни на один город России: строился по плану, согласно которому заранее были намечены прямые широкие улицы, ограничена высотность, определен внешний вид фасадов. Последующие поколения строителей придерживаются основных принципов, заложенных при Петре. Продолжает исторические традиции и компания «Терминал-Ресурс» – основной застройщик проекта «На Царскосельских холмах». Территория проекта находится на пути в бывшие царские резиденции, первая из которых, Екатерининский дворец, строилась для любимой жены Петра Екатерины.

Великие дела

Петр был велик не только по росту. Царь-реформатор инициировал экономические, социальные, политические, административные, образовательные реформы, модернизировал армию, построил сильный военно-морской флот. При Петре Россия стала одной из ведущих держав в мире. Некоторые его Указы сейчас вызывают улыбку, какие-то решения оказались ошибочны, но многие поражают своей смелостью, прозорливостью и благородством. Царь был необыкновенно трудолюбив и любознателен, освоил профессии плотника, столяра, слесаря, кузнеца, фельдшера, переводчика, бухгалтера, картографа, штурмана, артиллериста, кораблестроителя, каменщика, садовника. Его кипучей энергии и широте взглядов поражались даже недруги. Указы касались всех сфер жизни – гигиены и моды, поведения в обществе и романтических отношений, питания и медицины, культуры и воспитания, промышленности и науки.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Образцовый город

Всемирно известная ясность планировки, четкость градостроительных линий и композиционная простота Петербурга удались далеко не сразу.

После поездки в Европу Петр был потрясён. Он понял, что необходим генеральный план застройки и пригласил в Петербург лучших мастеров. Над проектом нового города работали итальянский архитектор Трезини и француз Леблон. Были разработаны «образцовые» типовые проекты жилищ для жителей Петербурга разных сословий. Уникально, что одновременно создавалась и зона пригородов, петербургская агломерация.

«Образцовые» чертежи дома в печатном виде выдавались заказчику, но имели рекомендательный характер. Если позволяли средства, можно было проявить фантазию и построить шикарный дом, предварительно согласовав рисунок фасада в Канцелярии городовых дел. Материал разрешалось выбрать любой, и, хотя старались возводить в основном каменные здания, строили дома и мазанкового типа, и деревянные. Обязательным было лишь соблюдение этажности и общих размеров постройки, а также правильное расположение на участке.

Используя принцип серии, «образца», в сравнительно короткие сроки были возведены тысячи новых строений.

О строительстве и благоустройстве

Пётр поднял проблемы чистоты, пожарной безопасности и благоустройства. Всех жителей обязали следить за чистотой на мостовых и во дворах. Обнаруженный мусор надлежало вывозить за город и закапывать в землю.

Согласно Указу о пожарной безопасности, домовладельцам приказывалось переоборудовать печи, установив в них каменный фундамент. Между стеной и печью предписывалось сделать кирпичную кладку, а трубы провести такие, в которые «человек пролазит».

Все прибывающие в город повозки и суда облагались «каменным налогом». Каждая повозка должна была привезти по три камня весом не менее пяти фунтов (около двух килограммов), а суда доставить от 10 до 30 камней. В короткие сроки вокруг Петербурга выросли несколько кирпичных заводов. Возводить строения надлежало «сплошной фасадою», то есть вплотную один к другому.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Для защиты деревянных мостовых Петр запретил носить металлические набойки на каблуках. Нарушителям грозил серьезный штраф, а продавцам такой обуви – каторга.

Строительство домов повелевалось вести вдоль улиц, а не в глубине дворов.

В 1718 году Леблон создал первый проект уличного масляного фонаря для Санкт-Петербурга. Осенью четыре таких фонаря были установлены около Зимнего дворца. Вскоре на улицах города с наступлением темноты уже зажигались 600 фонарей.

Любимый цвет и любимый размер

Петр любил уют, предпочитал небольшие помещения, поэтому его дворцы были меньше, чем у его ближайших сподвижников. Молва гласит, он приказывал с помощью парусины занижать потолки до 3 метров и устанавливать перегородки в обширных палатах.

Большинство фасадов в Петербурге окрашены в тёплые пастельные цвета. Это тоже отголоски петровских распоряжений. Царь полагал, что в пасмурном городе дома должны быть светлой расцветки. Для окрашивания в основном использовался пигмент природного происхождения охра, поэтому так много домов желтых, золотистых, светлых оттенков коричневого.

В середине XX-го века была разработана собственная петербургская цветовая палитра, состоящая из 40 оттенков голубого, бежевого, серо-зеленого и других цветов. Её используют строительные компании при окраске, ремонте и реставрации.

Застройщик «Терминал-Ресурс» в рамках реализации проекта «На Царскосельских холмах» на юге Петербурга ведёт строительство жилых комплексов «Образцовые кварталы». Они сочетают петровские традиции и современные европейские технологии: малая этажность, светлые фасады по «образцу», трёхметровые потолки, свободные эргономичные планировки, французские балконы, тёплый водяной пол. Выполнено панорамное остекление и предусмотрены места под установку каминов.

Адрес отдела продаж ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya