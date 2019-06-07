Московским экспертам на ПМЭФе не нравится подход к арт-парку на месте «Судебного квартала»

На ПМЭФ с участием врио губернатора Петербурга Александра Беглова 7 июня обсудили, каким будет арт-парк на месте «Судебного квартала».

В ходе сессии, посвященной инвестициям в развитие городской среды, Александр Беглов рассказал, что решение отменить проект «Судебного квартала» на проспекте Добролюбова и разбить в этой локации парк принимало не руководство города, а президент России Владимир Путин. Более того, врио губернатора анонсировал обустройство подземного пространства в парке: «Владимир Владимирович предложил: а вы используйте подземное пространство. И мы сейчас будем объявлять конкурс, чтобы под землей сделать театральный, концертный зал».

Сергей Капков, бывший руководитель Парка им. Горького в Москве и экс-председатель столичного департамента культуры заявил, что подробности проекта власти определили без общественного обсуждения.

«Нам уже рассказали, каким будет парк. Не спросив вообще у жителей Санкт-Петербурга. Александр Дмитриевич Беглов сказал, что будет как в «Зарядье». Я участвовал в большой группе людей, которые делали парк «Зарядье». Это еженедельные совещания у Собянина. Это выбор материла, это общественное мнение, и это ответственность – территория в 200 метрах от Кремля. А нам рассказывают, как Владимир Владимирович решил и как Александр Дмитриевич будет делать», – заключил эксперт.







Он напомнил, что из всех российских регионов имеют собственные программы комплексного развития благоустройства города только Москва и Московская область.

Однако, проекта, который раскритиковал Сергей Капков, еще не существует. По данным «Фонтанки», есть только показанная во время встречи врио губернатора и президента концепция. В Смольном обещали объявить конкурс на проект парка. Также Александр Беглов говорил, что горожанам будет предложено придумать название для нового городского пространства.

О планах разбить вместо «Судебного квартала» парк Александр Беглов объявил в конце апреля во время визита в город Владимира Путина.