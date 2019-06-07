Путин пообещал, что предпринимателей от недобросовестных правоохранителей спасет цифровой омбудсмен

Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 7 июня, президент России Владимир Путин заметил, что, несмотря на улучшение делового климата, в регионах все еще остаются проблемы, связанные с архаичностью правоохранительной системы, сообщает корреспондент "Фонтанки".

По словам главы государства, все чаще происходит необоснованное вторжение со стороны органов в бизнес-среду, это стало причиной подготовки реформы, которая позволит произойти «последовательному очищению правоохранительных структур от недобросовестных лиц».

Одним из инструментов, полагает Путин, могут стать цифровые технологии. «В ближайшее время мы запустим «цифровой омбудсмен», которому бизнесмены смогут пожаловаться на незаконные действия со стороны правоохранительных органов», – заключил он.

Отметим, что в рамках Петербургского экономического форума его участники обсуждали историю Майкла Калви. В феврале Басманный суд Москвы отправил в СИЗО основателя Baring Vostok Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей. Впоследствии суд перевел Калви под домашний арест. Из-за этого инвестор не смог посетить форум. Дело Калви для посла США Джона Хантсмана стало причиной отказаться от посещения ПМЭФ.





