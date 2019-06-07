УЕФА: У "Газпром Арены" отличные шансы на проведение финала Лиги чемпионов

Исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен на Петербургском международном экономическом форуме заявил о высоких шансах «Газпром Арены» в борьбе с мюнхенской «Альянц Ареной» за проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году.

«У Петербурга отличная заявка, у которой есть шансы на победу: красивейший город, новая арена, которая принимала матчи чемпионата мира, и все было отлично организовано. В соперниках — Мюнхен. Также прекрасный стадион, новый, но не настолько новый, как в Петербурге. Обе заявки очень сильные, и будет интересно узнать, кто из них в итоге получит право провести финал», — цитирует Каллена пресс-служба «Зенита».

Итоговое решение УЕФА о месте проведения финала Лиги чемпионов в 2021 году будет объявлено в сентябре текущего года.

Напомним, что «Зенит» стал самой посещаемой командой Российской премьер-лиги. Средняя посещаемость домашних матчей составила 48 244 зрителя, что стало новым рекордом РПЛ. Общая посещаемость «Газпром Арены» в сезоне-2018/19 с учетом всех официальных мероприятий составила 1 миллион 364 тысячи 832 зрителя.





