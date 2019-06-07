Правозащитники судятся с администрацией губернатора Петербурга за право снимать чиновников без их разрешения. Счёт пока в пользу первых

Петербургские правозащитники в суде оспорили законность запрета видеосъемки на личном приёме у чиновника. Суд встал на сторону истца, рассказал «Фонтанке» 7 июня адвокат «Команды 29» Максим Оленичев.

В роли итца выступила активистка Марина Мачнева, которая судилась с руководителем Госжилинспекции из-за того, что в Интернет попало видео, на котором глава ГЖИ уходит с рабочего места раньше времени. Владимир Зябко счёл, что Мачнева оскорбила этим его честь и достоинство, и отсудил у женщины 10 тысяч рублей.

Правозащитники посчитали, что чиновник – человек публичный, а значит, его работу можно снимать и выкладывать в Сеть. Потому следующим этапом борьбы стало оспаривание нормативно-правового акта администрации губернатора Петербурга. В документе говорится, что гражданин может вести аудио- и видеосъемку на личном приёме только по согласованию.

Санкт-Петербургский горсуд 7 июня встал на сторону истца. Теперь у представителя администрации губернатора есть месяц на подачу жалобы в суд вышестоящей инстанции.





