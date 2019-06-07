Путин: Россия подготовила стратегию по развитию искусственного интеллекта

Россия подготовила стратегию по развитию искусственного интеллекта. Об этом заявил на пленарной сессии ПМЭФ-2019 7 июня президент России Владимир Путин, сообщает корреспондент "Фонтанки".

«Указ о запуске будет подписан в ближайшее время, детальный пошаговый план будет интегрирован в программу развития цифровой экономики», – сказал он.

Также государство будет заключать партнерские соглашения с крупным бизнесом о развитии новых технологий. Такие договоры уже достигнуты со Сбербанком и РЖД, включиться в них президент призвал Газпром, Роснефть и других представителей топливно-энергетического комплекса.

В рамках соглашений бизнес будет инвестировать в поддержку стартапов и НИОКР, а государство обеспечит спрос, в том числе через госзакупки, а также финансовые и налоговые инструменты поддержки.»Может, китайские друзья прикупят побольше».





