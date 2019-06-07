Путин предложил оградить от торговых войн товары первой необходимости

Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, президент России Владимир Путин призвал коллег из других стран снять санкционные ограничения на поставку продуктов первой необходимости и лекарств. Заявление он сделал 7 июня во время дискуссии с лидерами Армении, Словакии, Китая, Болгарии и генсека ООН.

Слова Путина вызвали одобрение у чиновников и предпринимателей – зал взорвался аплодисментами.

Также российский лидер призвал разработать новые модели развития мировой экономики. Он подчеркнул, что для этого странам нужно будет думать о суверенитете друг друга, а также потребуется заключение новых договоренностей о выполнении условий сотрудничества.

Сейчас, по словам президента РФ, общие правила подменяются правилами одной страны или группы. Он подчеркнул, что речь идет о США. «Такая модель не отвечает задачам будущего», – добавил он.





